日本テレビ系バラエティー番組「世界まる見え！危機一発ＳＰ」（月曜・後８時）が１５日に放送され、スタジオにゲスト出演した俳優のムロツヨシが空港でのトラブルを明かした。番組では各国の空港でのトラブル映像を紹介。その中でムロはハワイでオールロケの映画撮影があったことを説明。入国の際の入国管理でパスポートを見せ「観光ではなく仕事だと説明した」という。すると管理官に「何のスタッフなんだ？」と聞かれたそう