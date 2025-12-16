第１０２回箱根駅伝（来年１月２、３日）で史上初となる同一チーム２度目の３連覇（計９度目）を狙う青学大は１６日、ＯＢの下田裕太氏（２９）がコーチに就任したことを発表した。この日、練習拠点としている相模原市の相模原キャンパスで行われた壮行会に、原晋監督（５８）、主将でエースの黒田朝日（４年）らと共にチームの一員として壇上に上がり、初めて公式の場に立った。すでに春から現場で選手を指導。元中大監督の田幸