元ＩＺ＊ＯＮＥで女優のカン・ヘウォンが１６日、都内で主演を務めるテレビ東京系連続ドラマ「キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜」（来年１月１２日スタート、月曜・後１１時６分）のプレミアイベントに主演の赤楚衛二と登場した。小料理店でバイトする大河（赤楚）と、韓国からの留学生で大学院に通うリン（ヘウォン）が出会い、惹（ひ）かれていくピュアなラブストーリー。今作が日本ドラマ初出演となるヘウ