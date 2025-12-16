楽天に新加入した前ヤンキース傘下3Aの前田健太投手（37）が16日、本拠の楽天モバイルパークで行われた入団会見に出席。対戦してみたい選手として日本ハム・清宮幸太郎内野手（26）、オリックスの中川圭太内野手（29）の名前を挙げた。会見の席で対戦してみたい選手を問われた前田は「難しいですね。同級生とか対戦したいなって。セ・リーグ、パ・リーグ問わず思う」と前置きしつつ、2人の選手の名前を挙げた。まずは清宮。