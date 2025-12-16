テレビアニメ『マリッジトキシン』が2026年4月よりカンテレ・フジテレビ系で放送されることが決定した。あわせてメインビジュアル・第1弾PVが解禁され、追加キャスト6人が発表された。【動画】新キャラ登場！公開された『マリッジトキシン』PV追加キャストは姫川杏子役を永瀬アンナ、潮雫役を伊瀬茉莉也、嬉野シオリ役を結川あさき鳴子弦弥役を斉藤壮馬、嵐山キミ恵役を白浜灯奈乃、中川桃壱役を土屋神葉が務める。原作が漫