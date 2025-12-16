J1・横浜FMは16日、公式サイトを通じて飯倉大樹選手、宮市亮選手、松原健選手、喜田拓也選手と新たな契約に合意したことを発表。2026年2月から6月まで開催される明治安田J1百年構想リーグ後の2026-2027年シーズンまでの契約延長となりました。今回、契約合意に至ったのはいずれもベテランの選手で、飯倉選手はGKとしてこのクラブで2007年から合計13シーズン所属。2019年から2022年までの4シーズンは神戸に在籍しておりJ1通算315試