タレントの松嶋尚美(54)が、14歳となった長男の顔出しショットを公開し、反響が寄せられている。【映像】顔出しした長男や家族ショット（複数カット）2008年に、芸術家や音楽家として活動するTOCCOと結婚した松嶋。14歳の長男・珠丸さん、12歳の長女・空詩さんを育てている。これまでInstagramでは家族との日常を発信しており、珠丸さんの13歳の誕生日に身長を抜かされたことや、静岡旅行の際の家族ショットなどを公開してきた