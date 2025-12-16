ウクライナのゼレンスキー大統領はロシアの侵攻終結にむけてのアメリカとの協議について、「安全の保証」をめぐる議論で「進展があった」と述べました。ゼレンスキー大統領：重要なのは、アメリカがNATO第5条に相当する『安全の保証』を前向きに捉えていることだ。具体化が進んでいる。ゼレンスキー大統領は15日、訪問先のドイツ・ベルリンでの会見で、アメリカ側がNATO＝北大西洋条約機構の加盟国を全体で守る集団防衛の第5条に準