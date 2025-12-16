カンテレ吉原功兼アナウンサーの声が、2026年のJRA中央競馬会のCMに採用されることが16日、わかった。吉原アナが実況を担当した「第155回天皇賞・春」（キタサンブラック1着）と「第25回秋華賞」（デアリングタクト1着）が、CMに採用される。吉原アナは「競馬実況は、レースの感動と興奮を歴史に残すのに欠かせない競馬の醍醐味（だいごみ）の一つだと思っています。今回のCMを通じて競馬ファンの方はもちろん、競馬のことはよくわ