インテル・マイアミは15日、DFセルヒオ・レギロン（29）の獲得を発表した。レアル・マドリードの下部組織出身でスペイン代表経験もあるレギロンは2020年にトッテナムへ完全移籍を果たす。加入から2シーズンはコンスタントに出場していたが、徐々に序列は低下。ここ数年はアトレティコ・マドリード、マンチェスター・ユナイテッド、ブレントフォードへとレンタル移籍を繰り返していた。レンタル先でもインパクトを残せなかったレギ