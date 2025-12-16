povoで月額制「サブスクトッピング」が提供開始 KDDIと沖縄セルラーは16日、オンライン専用ブランド「povo2.0」で、月額制「サブスクトッピング」の提供を開始した。月間データ容量が5GB（月額1380円）と30GB（月額2780円）がラインアップされる。 既存の「データ追加5GB（30日間）」（1380円/回）と「データ追加30GB（30日間）」（2780円/回）と同様の価格で、これらのトッピングが好評で、毎