ソフトバンクは、ソフトバンクオンラインショップのSIMフリースマホを取り扱う「SoftBank Free Style」で、OPPOのAndroidスマートフォン「OPPO Find X9」を12月23日に発売する。価格は14万9808円。 OPPO Find X9は、OPPOのAndroidスマートフォン。ハッセルブラッド（Hasselblad）と共同開発したカメラシステムや、日本初搭載となるMediaTek Dimensity 9500、7025mAhの大容量バッテリーなどを備え