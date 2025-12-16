高速道路で、左車線では車が合流してくるのが苦手で、すいていることもあり一番右側の車線をつい走り続けてしまう……そんな経験はありませんか？ しかし、「法定速度は守っているし、左車線より安全だ」と思って右車線を走り続けていると、交通違反として取り締まりを受ける可能性があるため注意が必要です。 本記事では、なぜ右車線の走行が違反となるのかの法的根拠、違反した場合の反則金や違反点数、そして違反にな