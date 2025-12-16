【MDLX カットマン】 2026年9月 発送予定 価格：8,800円 threezeroは、フル可動フィギュア「MDLX カットマン」を2026年9月に発売する。価格は8,800円。 本商品はゲームシリーズ「ロックマン」に登場するボスキャラの1体「カットマン」をMDLXシリーズで立体化したもの。 ハサミ部分を含めて全高約12.1cm、全身に約34ヶ所の可動ポイントを有したフル可動