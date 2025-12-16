【COMBAT ARMORS MAX29 1/72 Scale コンバットアーマーダグラム ハングライダー装着タイプ】 受注期間：12月16日～2026年1月28日 2026年6月 再販予定 価格：5,940円 マックスファクトリーは、プラモデル「COMBAT ARMORS MAX29 1/72 Scale コンバットアーマーダグラム ハングライダー装着タイプ」を2026年6月に再販す