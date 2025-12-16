今日16日は全国的に極端な寒さはありませんが、各地で12月らしい寒さとなっています。土日は広い範囲で最高気温が15℃以上となり、厚手のコートが邪魔になるような気温に。ただ、その後は再び寒気が南下。年の瀬に向けて寒暖差が大きくなる見込み。体調管理に注意を。今日16日(火)各地で師走らしい寒さ今日16日(火)は、太平洋側は広い範囲で晴れているほか、日本海側は太平洋側に比べると雲が多く、北陸から東北の日本海沿岸では