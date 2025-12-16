１６日前場の香港マーケットは、主要８９銘柄で構成されるハンセン指数が前日比４８９．７２ポイント（１．９１％）安の２５１３９．１６ポイント、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が１８８．５８ポイント（２．１１％）安の８７２９．１２ポイントと続落した。売買代金は１０７１億５３４０万香港ドルとなっている（１５日前場は１０８２億３８７０万香港ドル）。リスク回避スタンスが強まる流れ。中国の