韓国オリーブヤング発の高機能スキンケアブランド「BIOHEAL BOH(バイオヒールボ)」が、2025年の各種ベストコスメにおいて累計63冠を獲得*¹。皮膚科学とバイオロジーに基づいた処方で、肌が本当に求めるケアを追求し続ける実力派ブランドです。今年は白石麻衣さん・渡邊圭祐さんをアンバサダーに迎え、話題性と信頼性を両立。数ある受賞アイテムの中から、特に支持を集めた注目製品を詳しくご紹介しま