マクドナルドは12月17日から、冬の定番メニューである「グラコロ」の第2弾新商品として、「トロ旨タルタル＆デミグラコロ」を期間限定で発売します。現在発売中の「コク旨ビーフデミグラコロ」と入れ替わる形で登場する、グラコロ史上初の“第2弾”商品。発売に先立って開催されたプレス向け試食会に参加すると、待っていたのは意外な食べ心地でした。【その他の画像・さらに詳しい元の記事はこちら】■グラコロ史上初の2段