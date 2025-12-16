中国の自動車業界で、過度な価格競争に歯止めをかける動きが強まっています。国家市場監督管理総局はこのほど、「自動車業界の価格行為に関するコンプライアンス指針（意見募集案）」を公表し、現在、社会から広く意見を募っています。同指針案では、自動車メーカーが在庫処分として法に基づき値下げする場合を除き、実際の出荷価格を生産コストを下回る水準に引き下げる行為について、重大な法的リスクがあると明確に指摘しました