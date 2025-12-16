色褪せない魅力を持つコンパクトセダンマツダのメキシコ法人は2025年10月16日に、同社の基幹モデルである「マツダ3」の2026年モデルへ、新たにマイルドハイブリッド車（MHEV）を設定したことを発表しました。マツダ3は、2003年に「アクセラ」の名称でデビューして以来、マツダのグローバル展開を支える主力クルマとして進化を続けてきたモデルです。【画像】超カッコイイ！ マツダ「新マツダ3」を画像で見る（66枚）1963年か