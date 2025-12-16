クラフティア（旧九電工、福岡市）は16日、2024年パリ五輪女子マラソンで6位に入賞した赤粼（旧姓鈴木）優花が同日付で陸上競技部に加入したことを発表した。同社所属でパリ五輪男子マラソンで6位入賞した赤粼暁と結婚しており、同社によるとマラソン中心の活動になるという。赤崎は秋田県出身。秋田・大曲高から大東大を経て、第一生命グループに入社。23年のマラソングランドチャンピオンシップ（MGC）に優勝し