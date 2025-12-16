脳と腸は私たちが思う以上に互いに影響を及ぼし合っている。それは、心拍や呼吸、血圧、排便、排尿、発汗といった基本的な生命活動を維持する自律神経によってつながっているからだ。さらには他の臓器とも綿密に連携している「腸」は健康にどんな影響を及ぼしているのだろうか。【図】脳と腸のつながりを電話回線にたとえると医学博士、消化器専門医として長年腸の研究に取り組む菊池志乃氏の著書『「考える腸」が脳を動かす』を一