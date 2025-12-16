J3ギラヴァンツ北九州は16日、J3栃木SCからDF福森健太（31）が完全移籍で加入すると発表した。J2時代の2021年以来、5年ぶりの復帰となる。169センチ、68キロの福森は東京都出身で、主にサイドバックでプレー。FC東京の下部組織などを経て、鹿屋体大4年時の2016年に特別指定選手として北九州に加入し、19年のJ2昇格に貢献するなど20年までプレーした。21年にJ1大分に移籍したが、同年途中から期限付き移籍で再び北九州へ。22年