12月15日夜、浜松市浜名区の駐車場で、20代の男性が、4～5人のグループに殴られてけがをしたうえ、現金約5万円を奪われる事件がありました。警察は強盗傷害事件として、現場から逃走したグループの行方を追っています。 【写真を見る】20代の男性が4～5人のグループに殴られてけが 現金約5万円を奪われる事件の現場 警察によりますと、15日午後10時頃、浜松市浜名区引佐町の神社の駐車場で、20代