来シーズンからチームに加わるカープのルーキー９選手がマツダスタジアムを見学しました。 「おはようございます」 緊張の入団会見から一夜明け、マツダスタジアムを訪れたルーキー９選手！ ドラフト１位・平川をはじめとした野手陣はバッターボックスに！一方の投手陣はマウンドの雰囲気を確かめていました。 ドラフト１位 平川 蓮選手「赤いという印象が一番強かった。ここ