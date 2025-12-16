お笑いコンビ「ウエストランド」の井口浩之（42）、とろサーモンの久保田かずのぶ（46）が15日深夜放送のテレビ朝日「耳の穴かっぽじって聞け!」（月曜深夜1・58）に出演。「覚醒したと思う芸人ランキング」に不満を爆発させた。番組では「テレビの裏方の本音〜2025年 覚醒したと思う芸人ランキング〜」を発表することに。井口と久保田は、ダイアン津田篤宏が1位と予想した。しかし、実際は3位青木マッチョ、2位津田、1位ひょ