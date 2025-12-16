俳優大泉洋（52）が16日、東京・港区のテレビ朝日で、主演するドラマ「ちょっとだけエスパー」（火曜午後9時）最終回直前取材会に、ディーン・フジオカ（45）と出席した。同作は、会社をクビになり人生のどん底にいたサラリーマンが「ちょっとだけ」超能力を持つことで、仲間たちと世界を救うために奔走するSFラブロマンス。大泉は触れた人間の心の声が聞こえる能力を持つ文太、フジオカは触れたものを“花咲かせる”桜介を演じて