文化放送は、埼玉西武ライオンズの豊田清と仁志敏久がパーソナリティを務める新春特別番組『～獅子よ戦え丙午！～豊田清＆仁志敏久 Don’t be Afraid！』を、2026年1月2日（金）午後4時00分より放送する。 当番組は、埼玉西武ライオンズの豊田清投手チーフコーチと、仁志敏久野手チーフ兼打撃コーチがパーソナリティを務める新春特番。豊田と仁志の2人にとって初の冠ラジオ番組