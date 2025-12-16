文化放送は、秋山翔吾選手（広島東洋カープ）がパーソナリティを務める特別番組『秋山翔吾の打って守ってしゃべります』を、2026年1月3日（土）午後2時30分より放送する。 当番組は、広島東洋カープの秋山翔吾選手がパーソナリティを務める特別番組で、今回で5回目の放送となる。今回は初回放送以来、およそ4年ぶりに“一人しゃべり”に挑戦。ゲストやアナウンサーを迎えることなく、秋山選手がし