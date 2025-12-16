文化放送は、2026年1月1日(木・祝)午後１時00分から、特別番組『龍角散プレゼンツ 志の輔ラジオ 落語DEデート 新春スペシャル』を放送する。 当番組は、落語家・立川志の輔がパーソナリティを務め、毎週日曜日の午前7時00分から同局で放送している『龍角散プレゼンツ 志の輔ラジオ 落語DEデート』の新春スペシャル版。『志の輔ラジオ 落語DEデート』は、2007年4月に番組をスタート。毎週各界から多