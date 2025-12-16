文化放送では、立川談志生誕90周年の節目となる2026年1月2日（金）に、新春特別番組『立川談志生誕90年さらに伝説へ』を放送する。（放送時間：午後2時30分～4時00分） 立川談志は、2001～2002年にかけて、文化放送のレギュラー番組『立川談志 最後のラジオ』に出演。「今日の一言（箴言）」「お茶も出ませんが（ゲスト対談）」「新・談志百選（芸談）」で構成されたこの番組は、芸人・文化人・歴史上の人物