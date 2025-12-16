子育てや家庭のあり方などについての様々な内容をテーマに、多数のゲスト講師を招いてメッセージを発信し続けるテレビ静岡の教育番組「テレビ寺子屋」。静岡・浜松市の聖隷クリストファー中学校、高校で収録された１２月２１日の第２４６３回は、戦場カメラマン・渡部陽一さんの「戦場カメラマンからのメッセージ」を放送（テレビ静岡午前６時３０分から７時）する。同氏は２０歳の頃、バックパッカーとしてアフリカのジャング