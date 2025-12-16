シンガー・ソングライターで俳優の星野源が、大みそかの第７６回ＮＨＫ紅白歌合戦（後７時２０分）に特別企画で京都・宇治市のニンテンドーミュージアムから出場すると１６日、同局から発表された。「創造」を披露する。昨年は本番５日前の１２月２６日に、「地獄でなぜ悪い」から「ばらばら」に曲目を変更。曲順発表のわずか２時間前という異例の対応をとっていた。当初、歌唱予定だった「地獄でなぜ悪い」は２０１３年公開