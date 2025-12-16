「Valerion VisionMaster Max」 Valerion Japanは、独自システムで“漆黒”を映し出すというRGBトリプルレーザーの4Kプロジェクター「Valerion VisionMaster Max」の先行販売を、12月16日よりクラウドファンディングサイトのMakuakeで開始した。一般販売予定価格は792,646円だが、150台限定で41％ OFFの450,000円で購入できる超早割などのプランを用意する。製品は2026年1月末までに配送予定。プロジェクト期