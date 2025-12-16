JR東日本は、2026年3月14日（土）のダイヤ改正において、埼京線の平日朝通勤時間帯に、川越駅〜新宿駅を結ぶ「通勤快速」を増発します。新たに設定されるのは、川越駅を6時09分に出発する上り列車で、都心方面への通勤・通学の利便性が大きく向上します。平日朝の埼京線・通勤快速を増発で利便性向上へ埼京線の通勤快速は平日の朝と夕方の通勤ラッシュ時間帯に設定されており、大宮駅〜赤羽駅間に関しては武蔵浦和駅のみ停車する種