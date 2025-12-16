ファジアーノ岡山は16日、MF松本昌也(30)と2026シーズンの特別大会「明治安田J1百年構想リーグ」および2026-27シーズンの契約を更新したと発表した。松本はJFAアカデミー福島から大分トリニータ、ジュビロ磐田を経て今季加入。J1リーグ戦28試合で1得点を記録した。