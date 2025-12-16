Jリーグは16日、2025シーズンの優秀選手賞(J2)の受賞者37名を発表した。優勝した水戸ホーリーホックからは、守備陣を中心に最多8名が選ばれている。同賞はJ2の20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定した。最優秀選手賞(J2)とベストイレブン(J2)は、22日の「2025J2リーグアウォーズ」で発表。同イベントの模様は当日の19時からJリーグ公式YouTubeチャンネルとDAZNで配信される。以下、優秀選手賞37名▽GK林彰洋(