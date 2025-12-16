FC東京に所属する日本代表DF長友佑都の妻でタレントの平愛梨さんが13日、自身のインスタグラム(@harikiri_tairi)で41歳の誕生日を報告した。平さんは「12月12日お祝いメッセージありがとうございました」とファンに感謝。「40歳になってからの1年が早すぎてあっという間に41歳になってました」と振り返り、家族で誕生日を祝った写真を披露した。長友が平さんの肩を抱き、その前にはおそろいの青いセーターを着た4人の息子たち