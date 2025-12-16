『週刊TVガイド』の公式Xにて、お正月超特大号（12月15日発売）に登場するSnow Manのオフショットが公開され、注目を集めている。 【動画】Snow Manのシルエットショット／【画像】貴重な撮影エピソード／つなぎ姿で撮影を楽しむSnow Man 「小道具とシルエットでどのグループか予想してみてね」というコメントとともに投稿されたのは、撮影スタジオのセットや小道具、そして9人のシルエットを切り取った映像。あわせ