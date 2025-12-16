BTSのJIMIN（ジミン）が登場する、韓国のヘアケアブランド・LADOR（ラドール）のキャンペーン映像が公開され、その幻想的なビジュアルがファンの心を掴んでいる。 【動画】BTSジミン、月光に浮かび上がるシルエット／金髪×インナーレスの白スーツ姿が眩いジミン ■月が照らし出すBTSジミンの儚げな横顔と色気を帯びた眼差し 先日、同ブランドのグローバルアンバサダーに就任したJIMIN。“