Hey! Say! JUMP公式Instagramで、現在開催中の「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」福岡公演後に撮影されたメッセージ動画が公開された。 【動画】Hey! Say! JUMP福岡公演終わりのビジュ盛れ舞台裏ムービー①② ■TikTokには一人ひとりのドアップ挨拶ムービーも 「Hey! Say! JUMP DOME TOUR 2025-2026 S say」福岡公演は、12月13・14日にみずほPayPayドーム福岡で開催