4日から開催された日本シリーズJTカップの終了をもって、今季の日本男子ゴルフツアー全日程が終了した。賞金王となったのは、今季初優勝を含めて2勝をあげた金子駆大。今回は金子の躍進を支えたパッティングに焦点をあててみたい。 ■今季はパットの安定感が大きく向上 金子は、昨季のトータルドライビング16位、パーオン率11位が示すようにショットの精度は高かったが、パッティングが課題だった。昨季