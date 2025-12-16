衆議院の議員定数削減法案の審議入りを目指すため、日本維新の会がきのう、「企業・団体献金」をめぐる法案の採決を行うよう動議を提出したことについて、国民民主党の玉木代表は「丁寧な合意形成を行うことが必要だ」と苦言を呈しました。国民民主党玉木雄一郎 代表「自民党から与党の中で整理をして出すのが筋なんですけど、途中から維新の方が参考人がいる場で理事会にも諮ったことがないような動議を出すっていうのは、