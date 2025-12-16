米大リーグでプレーし、楽天への入団が決まった前田健太投手（３７）が１６日、仙台市の楽天モバイルパーク宮城で記者会見に臨み、「とにかく良いピッチングを見せて、球場に見に行きたいと思ってもらえるようなピッチャーになりたい」と意気込みを語った。２年契約で、背番号は１８に決まった。１１年ぶりの日本球界復帰となる前田は「久しぶりの日本でのプレーができるのはすごく楽しみ。ワクワクしている気持ちが１番」と心