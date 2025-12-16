２０２３年から今季まで巨人で通算１８勝し、メジャー復帰を目指しているフォスター・グリフィン投手に対し、ＭＬＢネットワークのジョン・モロシ記者が複数の球団が興味を示し、少なくとも１球団は複数年のオファーを出している、と伝えた。３０歳の左腕は２０１４年にロイヤルズからドラフト１巡指名（全体２８位）されたが、メジャーでは７試合、８イニングだけだった。しかし、２０２３年に来日した巨人では多彩な変化球を