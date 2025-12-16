加藤和樹が、2025年最後となる単独ライブ＜KAZUKI KATO TREASURE BOX 2025 -MAN TO MAN2-＞を、12月14日（日）、15日（月）の二日間にわたって東京・COTTON CLUBにて開催した。昨年に引き続きピアニスト・吹野クワガタと、“MAN TO MAN”というそのタイトル通りデュオ編成で臨んだ今回のステージ。場内を満たす上質な空気の中、加藤の真骨頂であるミュージカルナンバーが静かに、そして熱く紡ぎ出される。吹野クワガタの奏でるピア