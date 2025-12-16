J2リーグ優秀選手賞に37人が選出、最多は初優勝の水戸の8人だったJリーグは12月16日、2025シーズンのJ2優秀選手の受賞選手37人を発表した。J2最優秀選手賞およびJ2ベストイレブンは、22日に開催される「2025J2リーグアウォーズ」で発表・表彰される。優秀選手賞の選考は、J2全20クラブの監督および選手による投票結果をもとに決定した。ゴールキーパー（GK）6人、フィールドプレーヤー（DF、MF、FW）31人、計37人が選出された