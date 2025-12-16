数多くのキャラクターの公式ライセンス商品を展開している家庭用品・日用品・雑貨メーカー「スケーター」スケーターから、ディズニー映画『アラジン』のカレーセットが登場！ スケーター／ディズニー『アラジン』魔法のカレー食器シリーズ 販売店舗：スケーター公式オンラインショップスケーターから、ディズニー・アニメーション映画『アラジン』の世界観を再現した、ステンレス製カレーセットが販売中です。『ア