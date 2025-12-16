お笑いコンビ「さらば青春の光」東ブクロ（40）が15日深夜放送のテレビ朝日「MEGUMIママのいるBar」（月曜深夜2・17）に出演。過去の恋愛失敗談を語った。今回の話題は“リアル恋愛トーク”と題して、芸人界屈指のモテ男の「見取り図」リリーと、東ブクロが登場。お互いの女性関係にまつわるエピソードを赤裸々に語った。MCのMEGUMIから、付き合って3カ月は身体の関係を持たない方が良いという意見があると話題を振られた東